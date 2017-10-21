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Трамп назвал освобождение Ракки прорывом в борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

«Я рад объявить, что “Сирийские демократические силы”, наши союзники в борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку — провозглашенную столицей террористической организации. Вместе наши войска уже освободили весь город от боевиков ИГ», — приводит Hill слова президента.

По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.