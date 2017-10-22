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В Минобороны России сравнили сирийскую Ракку с Дрезденом 1945 года

Заявления США о «выдающейся победе» над боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Ракке вызывают недоумение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракку до войны населяли 200 000 человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению — не более 45 000, отметил Конашенков. Он сравнил ее с Дейр-эз-Зором и его пригородами у реки Евфрат, где до войны проживало более 500 000 человек, «а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней».

«При этом Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 г., стертого с земли англо-американскими бомбардировками. А Дейр-эз-Зор принимает ежедневно тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает забытую мирную жизнь», — отметил представитель Минобороны.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что сирийская Ракка полностью освобождена от боевиков. Он считает это критически важным прорывом в борьбе с ИГ. По мнению Трампа, после освобождения Ракки «конец халифата ИГ не за горами».