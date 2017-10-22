Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Политика

Новости

Познер опроверг сообщения о том, что он поддерживает кандидатуру Собчак

Журналист Владимир Познер прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что он поддерживает кандидатуру Ксении Собчак на выборах президента в 2018 г. ««Познер поддержал Собчак!», гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей и это новость», — говорится в блоге Познера на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он прокомментировал эти сообщения СМИ анекдотом: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: “Ты слышал, что Циперович выиграл 5000 руб. в покер?”. На что Финкельштейн отвечает: “Не в покер, а на скачках, не 5000 руб., а 100 000, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно”».

Познер подчеркнул, что он не поддерживал и не поддерживает кандидатуру телеведущей. «Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 г.», —пояснил он.

Эта графа полезна, потому что она дает избирателям возможность выразить свое недовольство, а властям сделать выводы, сколько таких недовольных в стране, считает Познер. «Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак», — заключил он.