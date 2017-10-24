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Москва обвинила США в вывозе российского архива из закрытого консульства в Сан-Франциско

Американские власти «самостоятельно упаковали и вывезли в Вашингтон» архив российского генконсульства в Сан-Франциско, сообщает посольство России в США. Это было сделано, несмотря на «неоднократные протесты» со стороны Москвы. 23 октября американцы передали архив в российское посольство.

Российские дипломаты хотели вывезти архив самостоятельно, но США отказались предоставить им доступ на территорию миссии, закрытой со 2 сентября. Москва указывает на неприкосновенность консульских архивов «в любое время и независимо от их местонахождения», а также обвиняет США «в пренебрежительном отношении» к российским дипломатическим объектам, международному праву и, в частности, нарушении Венской конвенции. Все это, отмечают российские дипломаты, «открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения».

11 октября со здания закрытого генконсульства исчезли флаги. Российское посольство, что их «сорвали» и «украли» американские власти. В Вашингтоне отметили, что флаги с «бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско» были «почтительно опущены и благополучно хранятся в каждом из зданий». Тогда же официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американцы не только посягнули на флаги, но и не скрывали, что «порылись в документах, которые остались в генконсульстве».

Закрытие генконсульства России в Сан-Франциско, а также ее торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке стало реакцией США на июльские требования Москвы о сокращении американского дипкорпуса на 755 человек – до 455 сотрудников в ответ на усиление санкционного давления на Москву.