Путин открыл в Москве мемориал «Стена скорби»‍

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Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту может грозить тюремное заключение сроком до 80 лет, если его вина будет доказана. Об этом пишет в понедельник агентство Associated Press, ссылаясь на приговоры, вынесенные судами в США по аналогичным делам.

Агентство пришло к выводу, что Манафорт может быть приговорен к заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс - до 70 лет.

В понедельник обвиняемые предстанут перед федеральным судьей в Вашингтоне. Предполагается, что будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в понедельник стало известно, что минюст США опубликовал официальные обвинения Манафорту и Гейтсу, которые были подготовлены спецпрокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером. В общей сложности они обвиняются по 12 пунктам - в частности, в «сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег».