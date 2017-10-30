Путин открыл в Москве мемориал «Стена скорби»
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник, 30 октября, принял участие в торжественной церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби». На мероприятии также присутствовали члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Автором памятника является скульптор Георгий Франгулян. Мемориал установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.
«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», — сказал Путин во время церемонии.