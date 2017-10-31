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Песков объяснил слова Путина о сборе биоматериалов россиян иностранцами

Информация о сборе иностранцами биоматериалов россиян поступила президенту Владимиру Путину по линии спецслужб России, сказал журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, эту работу проводят, в частности, эмиссары некоторых неправительственных организаций. «И у спецслужб эта информация имеется», – отметил представитель Кремля.

Заявление о сборе биоматериалов россиян неизвестными Путин сделал накануне, во время встречи с членами Совета по правам человека. Заявление прозвучало в ответ на сообщение члена совета Игоря Борисова о том, что значительную долю просмотров с камер видеонаблюдения за выборами обеспечили зарубежные пользователи интернета. Борисов не исключил, что иностранцы с какими-то целями собирают «образы россиян».

«Образы-то ладно! Вы знаете, биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса... Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться – пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что должны», – ответил на это Путин.

О сборе каких именно биоматериалов идет речь, Песков не уточнил. Он также не назвал организации, которые это делают, и цели, для которых, по мнению спецслужб, проводится эта работа.