Reuters сообщил о полном контроле сирийской армии над Дейр-эз-Зором

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Трамп назвал позорным досье о его российских связях

Президент США Дональд Трамп снова назвал позорным составленное на него досье о связях с Россией, которое собирала вашингтонская политологическая фирма Fusion GPS и которое было опубликовано Buzzfeed в январе 2017 г. В интервью Fox News он назвал изложенную в досье информацию «абсолютно непостижимой», полным фейком и вымыслом, как если бы это был роман. «Это позор и нельзя было допустить, чтобы оно использовалось, - сказал Трамп. - А когда я узнаю, сколько денег они на него потратили». Он называл досье «позорным» и 26 октября, на следующий день после публикцации The Washington Post о причастности демократов к спонсированию сбора этой информации.

Досье составил нанятый Fusion GPS бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. Оно рассылалось в редакции разных СМИ, но те документ не публиковали, считая собранную информацию неверифицированной.

Сначала работу Fusion GPS финансировал некий конгрессмен-республиканец. Ранее Reuters сообщал, что тогда исследование проводилось для создания помех Трампу в выдвижении в качестве кандидата от партии. Возможным заказчиком проекта называли экс-губернатора Флориды Джеба Буша, брата 43-го президента США и сына 41-го президента США. В конце октября The Washington Post сообщила, что в финансировнии досье участвовали предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный демократический комитет демократической партии.

В апреле 2016 г. поддержать Fusion GPS решил представитель предвыборного штаба Клинтон, хозяин юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас, писала газета. Финансирование шло через его фирму и продолжалось до конца октября, то есть практически до выборов 8 ноября. Сколько именно было потрачено на сбор компромата, не известно. WP писла, что всего штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $5,6 млн с июня 2015 г. по декабрь 2016 г. в качестве компенсации за судебные издержки, а нацкомитет с ноября 2015 г. – $3,6 млн за юридические консультации. Передача информации от Perkins Coie штабу шла через Элиаса.В