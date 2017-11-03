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«В контакте» заблокировала страницы «Партии националистов» и «Артподготовки»

В соцсети «В контакте» заблокированы страницы незарегистрированной «Партии националистов» и неофициальная группа движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка». По адресу страницы «Партии националистов» выложено сообщение: «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 31.10.2017 № 27-31-2017 Ид5684-17». По адресу страницы «Вячеслав Мальцев. Артподготовка. Плохие новости» опубликована информация, что ее заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 19 октября.

«Все ресурсы "Партии националистов" во "В контакте" заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры, - сообщил "Интерфаксу" представитель организации Иван Белецкий. - Около 70 пабликов и публичных страниц». «Дождю» он сказал, что ресурсы движения блокируют каждый год, «но тут совсем все заблокировали». «Боятся наших призывов на «Русский марш» и 5 ноября. Других националистов не заблокировали в ближайшие дни, только ресурсы «Партии националистов», — отметил Белецкий.

26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. 3 ноября ФСБ заявила, что пресекла деятельность нескольких ячеек движения в нескольких городах. В столичном регионе раскрыта законспирированная ячейка, которая планировала на 4 и 5 ноября поджоги в Москве административных зданий и нападения на полицейских, чтобы дестабилизировать обстановку и спровоцировать массовые беспорядки.

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он говорил, что целью движения является проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». «Партия националистов» - один из организаторов «Русского марша», который 4 ноября пройдет в Люблине.