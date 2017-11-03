Политика

Новости

Бомбардировщики ВКС России нанесли новый удар по ИГ в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня нанесли удар по инфраструктуре и боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в районе сирийского населенного пункта Абу-Кемаль на границе с Ираком, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГ под Абу-Кемалем», - сообщил Конашенков журналистам.

По его словам, «российская дальняя авиация и оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море в течение последних трех суток осуществляли поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГ на востоке Сирии». Подводная лодка «Колпино» выпустила по целям шесть крылатых ракет «Калибр».

Накануне Ту-22М3 также нанесли удар по складам с оружием, укрытиям для военной техники, опорным пунктам и пунктам управления террористов под Абу-Кемалем. Бомбардировщики взлетели с территории России, пролетели над территорией Ирана и Ирака. Над Сирией их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Сегодня СМИ сообщили о взятии под полный контроль правительственными войсками ключевого города Дейр-эз-Зор. Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означает восстановление контроля над восточной частью Сирии.