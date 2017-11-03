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Бомбардировщики ВКС России нанесли новый удар по ИГ в Сирии

Интерфакс/Ведомости
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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня нанесли удар по инфраструктуре и боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в районе сирийского населенного пункта Абу-Кемаль на границе с Ираком, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате массированного ракетно-авиационного удара нанесен сокрушительный урон крупной группировке боевиков ИГ под Абу-Кемалем», - сообщил Конашенков журналистам.

По его словам, «российская дальняя авиация и оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море в течение последних трех суток осуществляли поддержку наступательной операции сирийских войск по уничтожению группировки ИГ на востоке Сирии». Подводная лодка «Колпино» выпустила по целям шесть крылатых ракет «Калибр».

Накануне Ту-22М3 также нанесли удар по складам с оружием, укрытиям для военной техники, опорным пунктам и пунктам управления террористов под Абу-Кемалем. Бомбардировщики взлетели с территории России, пролетели над территорией Ирана и Ирака. Над Сирией их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

Сегодня СМИ сообщили о взятии под полный контроль правительственными войсками ключевого города Дейр-эз-Зор. Для президента Сирии Башара Асада взятие Дейр-эз-Зора означает восстановление контроля над восточной частью Сирии.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор попросил Google объяснить блокировку новостей ФАН

Ведомости
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Роскомнадзор сообщил, что направил запрос в Google в связи с обращением Федерального агентства новостей (ФАН).

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность в связи с тем, что Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации, - говорится в сообщении службы. - Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры».

Google News в конце октября перестал выдавать в ленте новостей сообщения ФАН. Агентство обвинило Google в политической цензуре и пообещало пожаловаться в ФАС, регулирующие органы и суды. РБК в своем расследовании утверждал, что ФАН входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина.

Евгений Пригожин не владеет, не контролирует и никак не аффилирован с ФАН и другими СМИ, заблокированными Google News, заявил сегодня «Ведомостям» представитель бизнесмена.

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Бизнес
Новости

В штаб-квартире ритейлера Metro прошли обыски

Ведомости
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Полиция и прокуратура Германии провели обыски в офисе Metro в Дюссельдорфе, сообщает Spiegel со ссылкой на представителя компании.

«Мы сотрудничаем с ними», - передает издание его слова.

Правоохранительные органы подозревают топ-менеджеров компании в инсайдерской торговле.

По данным следствия, в феврале 2016 г., после избрания на пост главы правления, Юрген Штейнман купил пакет акций Metro за сумму чуть более миллиарда евро.

В марте 2016 г. ритейлер объявил о том, что бизнес будет разделен на две компании: оптовой торговли и продажи электроники. После этого котировки компании резко выросли. За один день Штейнман стал богаче на 170 000 евро, пишет Spiegel. По информации издания, до роста акций еще один из членов правления приобрел акции. Его имя не раскрывается.

Прокуратура отказалась от комментариев до 6 ноября, отмечает Reuters.

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Финансы
Новости

Владельцы банка «Анелик ру» закрыли дыру в капитале ради ликвидации

Интерфакс/Ведомости
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Ливанский CreditBank S.A.L., являющийся собственником лишенного лицензии московского банка «Анелик ру», перечислил банку помощь в размере, сопоставимом с величиной дыры в его капитале. Это позволит ликвидировать банк без процедуры банкротства, сообщил ЦБ.

«До начала судебного слушания по рассмотрению заявления Банка России единственный участник банка - CreditBank S.A.L. - принял решение оказать финансовую помощь банку в размере, сопоставимом с величиной установленной временной администрацией недостаточности активов банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, - отмечает регулятор. - Денежные средства поступили на корреспондентский счет банка, открытый в Банке России».

В этой связи ЦБ направил в Арбитражный суд Москвы заявление о принудительной ликвидации кредитной организации. До этого в ее отношении была инициирована процедура банкротства. ЦБ оценивал отрицательный капитал «Анелик ру» в 33,9 млн руб.

ЦБ отозвал с 9 августа лицензию у столичного банка «Анелик ру», который является оператором платежной системы Anelik. Регулятор обнаружил в банке многочисленные нарушения требований антиотмывочного законодательства, говорится в сообщении ЦБ. С конца 2016 г. банк проводил сомнительные операции по выводу денег за рубеж и их обналичиванию, осуществлял транзитные операции. Банк также нарушал требования ЦБ, указывал регулятор, а руководство и собственники «Анелика» не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения банка в сомнительную деятельность его клиентов. Из-за этого возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк на 100% принадлежит ливанскому CreditBank S.A.L., его конечные владельцы – граждане Ливана Тарек Джозеф Халифе, Шамма Хассан Суккар, Фарид Зрайк, Нора Джаухар, Сара Джаухар и др. (всего 13 физлиц).

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Политика
Новости

В ЛНР прокомментировали слова Порошенко о готовности ракетных войск

Ведомости
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Врио министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности ракетных войск и артиллерии в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе свидетельствуют о нарушении пунктов минского соглашения.

«Главнокомандующий ВСУ Порошенко откровенно заявил о намерении использовать фальшивые предлоги, чтобы нарушить соглашения, подписанные в Минске, об отведении тяжелых вооружений», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Дейнего напомнил, что артиллерия подпадает под категорию тяжелых средств вооружения, которые ранее были отведены на основании соглашения от февраля 2015 г. По его мнению, Порошенко хочет вернуться к ситуации, которая была на тот момент. «В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 г. — это Дебальцево», — сказал он RT.

Дейнего считает, что политика Киева провоцирует конфликты. По его словам, украинские военные, первыми начиная обстрел территории ЛНР, параллельно заявляют о том, что это их обстреливают. «Миссия ОБСЕ в своих отчетах показывает обстрелы с украинской стороны. Информация об обстрелах с нашей стороны, естественно, отсутствует, поскольку таковых не было. Это в последнее время стало системой», — добавил Дейнего.

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Политика
Новости

СБУ попросили расследовать факт обслуживания «Антоновым» самолетов из России

Ведомости
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На Украине партия «Народный фронт» просит создать комиссию для расследования законности сервисного обслуживания украинским концерном «Антонов» российских самолетов Ан-124, принадлежащих авиакомпании «Волга-Днепр».

«Мы обратились в СБУ и к правительству о немедленной проверке информации, появившейся в СМИ. Необходимо создать спецкомиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций, введенных СНБО в отношении России», — говорится в сообщении партии.

В партии хотят выяснить, было ли нарушение украинского законодательства в области «экспорта услуг двойного назначения».

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Политика
Новости

Мальцев прокомментировал задержание своих сторонников ФСБ

Ведомости
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Саратовский блогер и политик Вячеслав Мальцев назвал «грязной провокацией» задержание ФСБ своих сторонников под видом членов ячейки «Артподготовки». Никакой организации нет, а есть одноименный канал на YouTube, сообщил Мальцев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что его сторонники не планировали нападений на полицию или поджогов 5 ноября. По словам политика, это должна быть мирная уличная протестная акция с требованием отставки президента России Владимира Путина. «Нет организации никакой, есть канал «Артподготовка», в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. Но таких людей — пол-России... Если они там кого-то ловят, сажают, бьют и пытаются так прекратить мою деятельность — они ее не прекратят. Они говорят про теракты, взрывы - это все грязная путинская кагэбэшная провокация», - сказал Мальцев.

ФСБ сегодня сообщила о задержании участников движения Мальцева «Артподготовка», которые планировали поджоги административных зданий в Москве 4 и 5 ноября. По данным спецслужбы, члены законспирированной ячейки готовили и другие «резонансные экстремистские акции», в том числе нападения на полицейских. Целью акции в ФСБ считают провокацию массовых беспорядков. Все предполагаемые участники ячейки задержаны в Московском регионе.

Ранее Мальцев говорил, что цель движения – проведение революции 5 ноября 2017 г. Один из лозунгов его сторонников - «Не ждем, а готовимся». 26 октября Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» экстремистским движением и запретил ее деятельность в России. Мальцев уехал из России в июле 2017 г.

В 1994 г. Мальцев стал депутатом Саратовской областной думы первого созыва, в 1997 г. и 2002 г. он туда переизбирался. В 1990-х гг. он состоял в партии «Отечество — Вся Россия», в 2001 г. вступил в «Единую Россию», в 2007 г. возглавлял отделение этой партии в Саратове.

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Финансы
Новости

Совладелец Промсвязьбанка рассказал о работе с крупными вкладчиками в «ручном режиме»

Reuters
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Совладелец банка Дмитрий Ананьев рассказал в интервью Reuters, что крупные российские компании, такие как «Роснефть», «Новатэк», «Лукойл», «Транснефть», по-прежнему держат средства в банке. Со всеми крупными клиентами банк работает «в ручном режиме».

По его словам, по итогам октября общий отток средств корпоративных и розничных клиентов оценивается в 20 млрд руб. - около 2% от всех средств клиентов на балансе банка. Ананьев также отметил, что однодневные шоки были в августе этого года (до $300 млн). «Мы давно так пристально не следили за ликвидностью, как сейчас. Сейчас в среднем по итогам трех месяцев около 240 млрд руб. – это доступная ликвидность», - уточнил он.

Промсвязьбанк может пополнить капитал к январю 2018 г., согласно требованиям Центробанка России, за счет прибыли по итогам 2017 г. «Вторая половина года складывается не самым простым образом в связи с тем, что мы вынуждены сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность в банке», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Ананьев также сказал, что владельцы банка не рассматривают возможность передачи бизнеса Фонду консолидации банковского сектора, созданному регулятором. Капитал может быть увеличен за счет прибыли, полученной в том числе от продажи проблемных активов. Для того чтобы отвечать требованиям норматива достаточности базового капитала с учетом надбавок ЦБ с 1 января, Промсвязьбанку не хватает около 0,5% капитала. Банк рассчитывает получить в октябре - ноябре 8-9 млрд руб. чистой прибыли.

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Политика
Новости

Пушилин прокомментировал призыв Порошенко к ракетным войскам о готовности

Ведомости
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Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о готовности военнослужащих ракетных войск и артиллерии к возвращению на линию разграничения в Донбассе.

По его словам, «мы сейчас видим» саботаж и имитацию выполнения минских договоренностей на встречах контактной группы. Уже были «попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР, в частности по поводу ввода контингента ООН», добавил он.

По его словам, введение военнослужащих альянса недопустимо и «противоречит здравому смыслу». Пушилин заявил RT, что воинственные высказывания Порошенко на счет готовности заставляют местные власти задуматься о безопасности границ, об их укреплении.

Накануне 2 ноября в Херсонской области были проведены испытания зенитных ракет. Было успешно проведено девять пусков ракет по шести воздушным целям, отметили в минобороны Украины.

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Политика
Новости

Суд зарегистрировал иск Навального к Путину

Интерфакс / Ведомости
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Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к президенту Владимиру Путину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. Оппозиционер обвиняет президента в незаконном отказе в согласовании митингов.

В картотеке дел на сайте Тверского районного суда Москвы информации об иске на момент публикации не было.

По мнению Навального, прекращение согласований его митингов по всей стране — личный приказ Путина. «Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные», — говорил он. Оппозиционер обещает представить в суде «исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы».

Как сообщал начальник федерального штаба Навального Леонид Волков, первые встречи в начале сентября им согласовывали, а начиная с 18 сентября власти перестали согласовывать встречи с избирателями.

Технологии
Новости

В Великобритании отменили крупнейшее IPO в 2017 году

Ведомости
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Одна из крупнейших в Европе компаний по управлению телерадиовещательными башнями - британская Arqiva отказалась от проведения IPO в Лондоне, передает Bloomberg.

Компания собиралась привлечь в ходе размещения 1,5 млрд фунтов стерлингов (около $2 млрд). Основной объем этих средств планировалось направить на погашение задолженности. Как отмечает информагентство, если бы размещение состоялось, то это было бы крупнейшее в Великобритании IPO в 2017 г.

«Проведение листинга в период неопределенности на рынке не отвечает интересам компании», - говорится в официальном заявлении компании. Возможность проведения размещения будет пересмотрена «после улучшения условий рынка IPO».

Ранее, 23 октября, руководство Arqiva отказалось от плана продажи всех активов компании. В мае акционеры компании решили пересмотреть стратегию развития компании. Рассматривались два основных варианта: проведение IPO или продажа всего бизнеса компании. Arqiva была основана в 2005 г. Компания принадлежит консорциуму инвесторов.

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Политика
Новости

Потушен пожар в отделе личных коллекций Пушкинского музея

Ведомости
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Пожар в здании отдела личных коллекций Пушкинского музея (Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина) в центре Москвы ликвидирован, сообщила официальный представитель МЧС по Москве Оксана Золотова. «В 16.03 пожар ликвидирован», - сказала она, пожарные проливают затронутую пожаром площадь и разбирают завалы.

Ранее Золотова сообщила о локализации пожара. По ее словам, он не представлял угрозы для хранящихся в здании произведений искусства. «В настоящий момент наблюдается задымление, пожарно-спасательные подразделения проводят дымоудаление»,- сказала она. Площадь возгорания составила 40 кв. м - горела обрешетка крыши, уточнили в МЧС.

Сообщения о пожаре в одном из зданий ГМИИ по адресу ул. Волхонка, 10, начали поступать около 15.00 мск. Очевидцы говорили о черном дыме, рвущемся из-под кровли здания. В нем хранятся личные коллекции, главная экспозиция закрыта до 2019 г.

Из здания было эвакуировано более 30 человек. В тушении участвовали 10 пожарных машин, улицу Волхонка перекрывали для автомобильного движения. Пожарные вскрыли крышу и произвели проливку обрешетки и стропил.

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