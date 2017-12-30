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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, сообщает портал Site Intelligence Group, специализирующийся на мониторинге онлайн-активности джихадистских организаций. В заявлении говорится, что нападение было совершено «отрядом безопасности солдат халифата».

Взрыв мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте произошел 27 декабря в 18.45 в Санкт-Петербурге, в магазине «Перекресток». Погибших в результате инцидента нет, пострадали 18 человек.

Предполагаемый исполнитель теракта попал в объективы камер видеонаблюдения. На публиковавшихся ранее «Фонтанкой» кадрах видно, как брюнет неславянской внешности в зеленой куртке в накинутом на лицо капюшоне вошел в магазин со светло-бежевым рюкзаком. Затем он ненадолго исчез в зоне камер хранения и появился в торговом зале уже без рюкзака. Там он провел не более полутора минут, после чего вышел из магазина, оставив рюкзак в камере хранения. Это произошло примерно за полчаса до взрыва. Позже посетители «Перекрестка» услышали глухой хлопок и заметили светло-голубую вспышку.

Штаб по расследованию инцидента возглавил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По факту взрыва возбуждено уголовное дело по покушению на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п.п. «а» и «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

28 декабря президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Директору ФСБ Александру Бортникову он рекомендовал при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудникам безопасности «в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

Ранее, в середине декабря, ФСБ сообщала о задержании семи членов ИГ по подозрению в подготовке терактов в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других людных местах города. Информацию о готовящемся теракте российским спецслужбам передали представители ЦРУ. Позже Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь.