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Минфин удалил данные о зарплатах министров

Министерство финансов удалило со своего сайта данные, в которых содержится информация о зарплате федеральных министров в 2016 г. Об этом сообщает РБК.

Ранее Минфин обнародовал более десятка наборов открытых данных, среди которых впервые были обнародованы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов, следовало из этих данных: 1,73 млн руб. в месяц.

Зарплата министра экономического развития в 2016 г. составляла 1,27 млн руб. в месяц. В ноябре прошлого года эту должность занял Максим Орешкин вместо Алексея Улюкаева. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 г. составляла 1,16 млн руб.

В этих данных не было информации о зарплатах в силовых ведомствах и спецслужбах – Минобороны, МВД, ФСБ и Службе внешней разведки, а также о зарплате президента России. Все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства, отмечает РБК.