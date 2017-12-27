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У министра финансов оказалась самая высокая зарплата в правительстве

Минфин впервые обнародовал среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах, сообщает РБК. Согласно «открытым данным» на сайте министерства, наибольшую зарплату в 2016 г. получал министр финансов Антон Силуанов.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата (с учетом выплат, «не входящих в состав денежного содержания») в 2016 г. среди федеральных государственных органов была у министра финансов Антона Силуанова – 1,73 млн руб. Согласно ранее опубликованной декларации, общие доходы Силуанова за 2016 г. составили 95,44 млн руб.

Зарплата министра экономического развития в 2016 г. составляла 1,27 млн руб. в месяц. В ноябре прошлого года на этом посту Алексея Улюкаева сменил Максим Орешкин. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 г. составляла 1,16 млн руб.

Руководитель МЧС Владимир Пучков зарабатывал 954 000 руб., министр промышленности и торговли Денис Мантуров – 921 000. В десятку министров с наибольшими зарплатами попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования с зарплатами в диапазоне от 497 000 до 634 000 руб.

В открытых данных нет информации о зарплатах в силовых ведомствах и спецслужбах – Минобороны, МВД, ФСБ и Службе внешней разведки, а также о зарплате президента России.

Среднемесячная зарплата чиновников правительства, председателя и девяти вице-премьеров, в 2016 г. составила 693 000 руб.

Руководитель Счетной палаты, заместители и аудиторы в составе 14 человек зарабатывали в среднем 668 800 руб. Средний заработок председателя Конституционного суда, его заместителей и судей – всего 16 человек – 615 000 руб. Депутаты Госдумы получали 420 000 руб., сенаторы – 385 000 руб.

По данным Росстата, средняя зарплата всех федеральных чиновников в 2016 г. составила 116 000 руб. С 1 января 2018 г. оклады госслужащих будут проиндексированы на 4% впервые с 2013 г.

В опубликованных данных также содержатся сведения о командировочных расходах и расходах на содержание служебных автомобилей. Наибольшие суточные выплаты при зарубежных командировках получают сотрудники центрального аппарата правительства – 270 000 руб., а на проезд и проживание выделяется еще 700 000 руб. А, например, сотрудники МИДа получают 147 000 руб. в сутки плюс 52 000 руб. на проживание.