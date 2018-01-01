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Ким Чен Ын рассказал о «ядерной кнопке» у него на столе

Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о том, что на его рабочем столе установлена специальная «ядерная кнопка». Об этом он заявил во время новогоднего обращения к гражданам страны, передает Bloomberg со ссылкой на государственный Центральный телеканал КНДР, транслировавший речь северокорейского лидера.

«Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что "ядерная кнопка" установлена на моем рабочем столе», — сказал он.

По его словам, ядерные силы КНДР будут отчасти сдерживать США в их желании начать войну с Северной Кореей. Лидер КНДР также заявил, что если Пхеньян решит нанести ядерный удар, то в зоне охвата будет вся территория США.

Ким Чен Ын объявил о создании в Северной Корее национальных ядерных сил. По его словам, страна достигла значительных успехов в развитии ракетной программы. Он пообещал, что в ближайшем будущем КНДР в рамках испытаний запустит очередную межконтинентальную баллистическую ракету. Ким Чен Ын призвал активнее развивать в стране производство ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Американский лидер Дональд Трамп не стал комментировать заявление северокорейского лидера.