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Путин рассказал о запомнившейся ему 50 лет назад новости

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

Так, одним из самых ярких событий было создание в стране сверхзвукового гражданского лайнера Ту-144. По его словам, даже сейчас это кажется фантастикой, а на тот момент было чем-то «невообразимым». Также среди ярких событий президент назвал «хоккейную серию 1972 г.».

Глава государства также рассказал, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. Он убежден, что это гораздо интереснее. «Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал он.

Президент поздравил журналистов программы с юбилеем телеканала. По его словам, это праздник для всей страны. «За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ», — отметил глава государства.

Впервые информационная программа «Время» вышла в эфир 1 января 1968 г.

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Политика
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Президент Сирии сменил министров обороны, промышленности и информации

Reuters
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Президент Сирии Башар Асад подписал в понедельник приказ о назначении новых министров обороны, промышленности и информации. Об этом сообщает агентство Reutersсо ссылкой на государственное сирийское телевидение.

Как сообщило агентство, министром обороны стал начальник Генштаба армии Али Айюб. Министром промышленности назначен Мухаммад Мазин Али Юсеф, министром информации стал Имад Абулла Сара.

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Политика
Новости

СМИ: в Турине во время теракта пострадали четыре человека

Ведомости
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В Турине сработало заложенное в мусорный бак самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадали четыре человека. Взрывной волной также повреждены припаркованные автомобили и окна домов, пишет газета Stampa.

По информации издания, бомба сработала на окраине города. В районе ЧП полицейские обнаружили еще 12 самодельных взрывных устройств.

Сотрудники правоохранительных органов ищут организаторов взрыва.

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Политика
Новости

В российском МИДе заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

Ведомости
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Власти России считают недопустимым вмешательство во внутренние дела Ирана. Москва надеется, что ситуация с массовыми беспорядками разрешится и в Иране акции протеста не будут приводить к кровопролитию. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИДа.

«Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что в Иране начались акции протеста, в ходе которых происходят столкновения граждан с силовиками. Митингующие применяют оружие. Associated Press сообщило о не менее чем 12 погибших с 30 декабря.

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Экономика
Новости

Трамп выступил против предоставления США финансовой помощи Пакистану‍

Ведомости
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Американский лидер Дональд Трамп обвинил пакистанские власти в укрывательстве и содействии террористам несмотря на получение финансовой помощи со стороны США. Об этом он написал в Twitter.

«США совершили ошибку, выделив Пакистану более чем $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. А в обмен на это они нам не дали ничего, кроме обмана и уловок. Они считали наших лидеров глупцами», - написал президент США в микроблоге.

По его словам, власти Пакситана «мало помогают» США и предоставляют «надежное убежище» боевикам, за которыми американские спецслужбы «охотятся в Афганистане». Трамп считает, что такого «больше не должно происходить».

Летом 2017 г. премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку после того, как Верховный суд страны признал, что он не соответствует должности. На тот момент вместе с Шарифом суд отстранил от должности и министра финансов Пакистана Исхака Дара. Такое решение объясняется результатами расследования после появившихся в СМИ публикаций о чиновниках и политиках из так называемого «панамского досье».

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Политика
Новости

Путин и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время

Ведомости
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У российского лидера Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о проведении в ближайшее время деловой встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры условились на предстоящей встрече обсудить «текущие вопросы двусторонних отношений», а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам различного характера, передает ТАСС.

Во время разговора российский президент поздравил израильского премьера с новым 2018 г. «Лидеры пожелали друг другу и народам России и Израиля всего самого доброго в наступившем году», - сказал Песков.

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Новости

Из московских автобусов с «гармошкой» убрали турникеты

Ведомости
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С 1 января 72 автобусных маршрута повышенной вместимости (около 1100 автобусов с «гармошкой») перешли на бестурникетную систему работы. Теперь пассажиры в автобус без турникета могут заходить через любую дверь, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Оплатить проезд на этих маршрутах можно при помощи валидаторов, расположенных в салоне. Для этого необходимо приложить к устройству проездной билет. В будущем количество валидаторов в больших автобусах будет увеличено, чтобы пассажиры не проходили через весь салон к считывающему устройству.

«Отказ от турникетов позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути», - заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, преимущества подобной системы оплаты предстоит оценить более 1 млн горожан, которые каждый день пользуются данными маршрутами.

Ликсутов надеется, что москвичи будут ответственно относиться к оплате проезда. «Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом», - передает его слова «Интерфакс».

На бестурникетных автобусных маршрутах увеличится число контролеров.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о розыгрыше Порошенко пранкерами в новогоднюю ночь

Ведомости
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко. Запись беседы выложена на странице Вована в «В контакте».

По их словам, они пообщались с украинским лидером от имени генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как отметили Кузнецов и Столяров, президент Украины был рад звонку и стал поздравлять собеседника с Рождеством и Новым 2018 годом. Говоривший с Порошенко пранкер выразил надежду, что украинский лидер не будет в новогоднюю ночь слишком много употреблять водки и горилки. После этих слов Порошенко бросил трубку.

Как утверждает Столяров, именно он общался с украинским лидером по телефону, передает «РИА Новости».

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Экономика
Новости

С 1 января в России выросли акцизы на бензин

Ведомости
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Поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение с 1 января 2018 г. ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо, вступили в силу с 1 января 2018 г.

С 1 июля 2018 г. ставка будет повышена до 11 892 руб. за т.

С 1 января 2019 г. ставка акциза на бензин класса 5 составляет 12 314 руб. за т вместо планировавшихся ранее 10 957 руб. за т. В 2020 г. она будет на уровне 12 752 руб. вместо 11 395 руб. за т.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января увеличилась на 12,7% и составила 7665 руб. за т, с 1 июля ставка вырастет до 8258 руб. за т.

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Политика
Новости

Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией

Ведомости
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В пунктах пропуска Украины на границе с Россией заработала система биометрического контроля. Она применяется при проверке документов у иностранных граждан, а также физических лиц, не имеющих гражданства. Об этом говорится на официальном сайте пограничной службы Украины.

«Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки... При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации лица», — рассказали в ведомстве «Интерфаксу». При этом проверяющий будет знать, предоставлял ли иностранный гражданин свои биометрические данные ранее. При несовпадении данных гражданина направят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

Предоставлять биометрические данные не будут только лица до 18 лет, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций.

Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИДом перечнем 70 стран, в том числе РФ, отнесенных к «категории риска», остальные иностранцы — по результатам анализа и оценки рисков.

Во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы проверяют паспортные данные документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Дальше происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, через межведомственную информационно-телекоммуникационную систему «Аркан» она поступает в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

С момента начала работы системы биометрического контроля на утро 1 января пограничники оформили более 2700 граждан, в том числе проверку прошли около 500 россиян.

«Никаких конфликтных ситуаций не возникало. Все граждане, которых мы просили сдать отпечатки пальцев, пройти биометрический контроль, абсолютно спокойно на это реагировали», — заявил телеканалу «112 Украина» помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Политика
Новости

СМИ сообщили о гибели не менее 12 человек во время акций протеста в Иране

Ведомости
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Во время акций протеста в Иране погибли 12 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Как уточняет агентство, 10 человек погибли в результате столкновений с силовиками вечером в воскресенье, еще двое скончались в субботу.

Как сообщают официальные СМИ, силовые структуры Ирана противостоят попыткам митингующих взять под контроль полицейские участки и военные базы. Во время столкновений с военнослужащими активисты применяют оружие.

Акции протеста начались за неделю до нового года из-за сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани призывает граждан сохранять спокойствие.

Председатель комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаеддин Боружерди заявил, что за акциями протеста стоят находящиеся за границей «враги Исламской революции».

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Бизнес
Новости

В России вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков

Ведомости
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С 1 января в России вступил в силу запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков. Их производство разрешено только для экспорта. Изменения внесены в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Копия соответствующего документа размещена на официальном портале правовой информации.

К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%.

Поправки в законодательство стали активно разрабатывать после случаев массового отравления суррогатным алкоголем в 2016 г. Тогда только в Иркутске после употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в больницу попали 123 человека, 76 из них скончались.

В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков запрещена с середины 2015 г.

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