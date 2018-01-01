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Путин рассказал о запомнившейся ему 50 лет назад новости

Президент России Владимир Путин рассказал о самых запомнившихся ему новостях и событиях полувековой давности.

Так, одним из самых ярких событий было создание в стране сверхзвукового гражданского лайнера Ту-144. По его словам, даже сейчас это кажется фантастикой, а на тот момент было чем-то «невообразимым». Также среди ярких событий президент назвал «хоккейную серию 1972 г.».

Глава государства также рассказал, что старается смотреть программу «Время» в прямом эфире. Он убежден, что это гораздо интереснее. «Если есть какая-то возможность смотреть в прямом эфире — я смотрю», — сказал он.

Президент поздравил журналистов программы с юбилеем телеканала. По его словам, это праздник для всей страны. «За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ», — отметил глава государства.

Впервые информационная программа «Время» вышла в эфир 1 января 1968 г.