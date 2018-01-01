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Путин и Нетаньяху договорились о встрече в ближайшее время

У российского лидера Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о проведении в ближайшее время деловой встречи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры условились на предстоящей встрече обсудить «текущие вопросы двусторонних отношений», а также обменяться мнениями по международным и региональным вопросам различного характера, передает ТАСС.

Во время разговора российский президент поздравил израильского премьера с новым 2018 г. «Лидеры пожелали друг другу и народам России и Израиля всего самого доброго в наступившем году», - сказал Песков.