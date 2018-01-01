Президент Сирии сменил министров обороны, промышленности и информации

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Власти Москвы направят 430 млрд рублей на социальную поддержку‍

В следующем году на соцподдержку из бюджета Москвы будет выделено 430 млрд руб. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

«Увеличение соцрасходов в бюджете Москвы в два раза опережает рост прочих статей... Часть этих средств пойдет на повышение зарплат работникам соцсферы», - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что минимальный размер пенсии увеличится на 3000 руб. Городской социальный стандарт составит 17 500 руб. Прибавку к пенсии получат почти 1,4 млн жителей столицы. Более чем в два раза вырастут ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Вдвое увеличатся городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы. Им будут ежемесячно выплачивать 8000 руб. Единовременно получат 15 000 руб. долгожители: те, кому в 2018 г. исполнится 101 год и больше.

Также будут увеличены детские пособия для малообеспеченных семей.