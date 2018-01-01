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Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за ухудшения погоды

Соединяющую Россию и Южную Осетию Транскавказскую автомагистраль закрыли для всех видов транспорта из-за угрозы схода лавины и обильного снегопада, рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы запрещено движение транспорта на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», - говорится в сообщении. Движение запрещено с 18 часов 1 января до последующего распоряжения.

Спасатели просят участников движения воздержаться от поездок до улучшения погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности.

Ранее стало известно о закрытии проезда по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией.