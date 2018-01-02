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Биометрический контроль на границе с Украиной прошли около 1900 россиян

Биометрический контроль на украинской границе за первые сутки после его введения прошли почти 1900 жителей России. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Всего за первые сутки системой биометрического контроля воспользовались более 3300 иностранцев, из них 1900 россиян, отметил Слободян. «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», - добавил он.

С начала 2018 г. Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией. Он применяется при проверке документов у иностранных граждан, а также физических лиц, не имеющих гражданства. Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки, однако при повторном пересечении границы будет осуществляться процесс идентификации лица, сообщал «Интерфакс».