Новости
Политика
Новости

ЦИК отметил рекордное число желающих стать президентом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центризбирком отмечает огромное число желающих стать президентом. Об этом рассказал «РИА Новости» член ЦИК Евгений Шевченко. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он. За последние годы впервые такое количество кандидатов, уточнил Шевченко.

По его словам, на конец декабря ЦИК уже получил 60 заявок начать предвыборную агитацию. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты уже открыли избирательные счета, отметил Шевченко.

ЦИК будет ждать документов от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до 12 января, сказал Шевченко. По его словам, сколько будет зарегистрированных кандидатов - еще сложно сказать.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК разрешил еще троим начать предвыборную агитацию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еще три претендента на пост президента России могут начать предвыборную агитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЦИК зарегистрировал Эльвиру Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Станислава Полищука («Партия социальных реформ»), а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

В настоящий момент уже 64 претендента заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 г., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий, напоминает «Интерфакс».

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко отметил огромное число желающих стать претендентами на пост российского президента. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Почти 80 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние праздники

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Почти 80 музеев Москвы бесплатно работают в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы.

Бесплатный вход в 77 музеев будет со 2 по 7 января. В программе участвуют те музеи, которые находятся под управлением департамента культуры, уточняется в сообщении. Например, музей археологии, музей космонавтики, выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, мультимедийный комплекс актуальных искусств и др.

Некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Кроме того, отдельные экспозиции могут также остаться платными, уточняется в сообщении.

Афиша на праздники

Политика
Новости

Трамп прокомментировал ситуацию в Иране

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter ситуацию в Иране. Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного режима, отметил он.

«Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, попали террористам, в их «карманы». У людей мало еды, большая инфляция и никаких человеческих прав. США наблюдают», - написал Трамп.

На прошлой неделе в Иране начались протесты. Уже погибло более 20 человек, еще 450 арестованы. Столкновения начались из-за сложной экономической ситуации в стране, в том числе роста продовольственных цен. Президент Ирана Хасан Роухани призвал граждан сохранять спокойствие. В свою очередь МИД России назвал недопустимым вмешательство. «Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского ведомства.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россия увеличила экспорт нефти в 2017 году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Экспорт нефти из России в 2017 г. вырос год к году на 1% до 256,787 млн т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом экспорт нефти в декабре 2017 г. упал на 3,6% и составил 20,45 млн т.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за год вырос на 1,1% до 238,72 млн т, однако в ближнее зарубежье снизился на 0,4% до 18 млн т. На внутренний российский рынок в 2017 г. поставили 286,57 млн т нефтяного сырья, что на 0,2% меньше год к году.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Совфеде прокомментировали марш в честь Бандеры в Киеве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украина проведением националистических маршей соревнуется с Латвией, «уравнявшей в правах фашистов и освободителей». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ТАСС. По его словам, такие мероприятия ведут к саморазрушению страны.

Вчера больше тысячи человек приняли участие в шествии в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участники шествия с зажженными факелами следовали по центру украинской столицы – от памятника Шевченко до площади Независимости, сообщал «Интерфакс». Акция проходила мирно, уточняло агентство.

Подобные марши и митинги прошли более чем в 20 регионах Украины, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на украинское МВД.

Выбор редактора
Политика
Новости

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли около 1900 россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Биометрический контроль на украинской границе за первые сутки после его введения прошли почти 1900 жителей России. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.

Всего за первые сутки системой биометрического контроля воспользовались более 3300 иностранцев, из них 1900 россиян, отметил Слободян. «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля», - добавил он.

С начала 2018 г. Украина ввела биометрический контроль на границе с Россией. Он применяется при проверке документов у иностранных граждан, а также физических лиц, не имеющих гражданства. Сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки, однако при повторном пересечении границы будет осуществляться процесс идентификации лица, сообщал «Интерфакс».

Выбор редактора
Политика
Новости

Во время протестов в Иране погибло еще девять человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Столкновения между протестующими и силовиками в Иране продолжаются. За ночь во время протестов погибли девять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Среди погибших есть протестующие, которые пытались штурмовать полицейский участок, чтобы украсть оружие. Ранее иранский государственный телеканал сообщил о 12 погибших во время акций протеста.

Это крупнейшие акции протеста со времен президентских выборов в 2009 г. Уже погибло более 20 человек. Столкновения начались за неделю до нового года из-за сложной экономической ситуации в стране и роста продовольственных цен. Президент Ирана Хасан Роухани призвал граждан сохранять спокойствие. За последние три дня протестов в столице Ирана - Тегеране - уже задержали около 450 человек, сообщает иранское агентство Ilna. Власти России считают недопустимым вмешательство в эту ситуацию. «Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского МИДа.

Выбор редактора
Финансы
Новости

На торгах в Лондоне из бумаг российских компаний не дорожает только «Газпромнефть»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бумаги российских компаний дорожают на торгах Лондонской фондовой биржи. Исключение - «Газпромнефть». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 11.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» росла на 1,36% до $5,06, «Лукойла» - на 2,12% до $58,43, «Новатэка» - на 3,16% до $124. Бумаги «Норникеля» дорожали на 1,83% - до $19,08, «Северстали» - на 1,2% до $15,56. Стоимость бумаг «Магнита» поднималась на 3,82% - до $28,4, «Ленты» – на 0,94% до $5,88. Расписки АФК «Система» дорожали на 3,38% до $4,31.

Цена бумаг снижалась снижалась на 3,37% до $20,78. Однако стоимость бумаг «Газпрома» увеличивалась на 2,47% до $4,52.

Стиль жизни
Новости

Борис Акунин опубликовал начало последнего романа о Фандорине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Писатель Борис Акунин опубликовал первую главу последнего романа об Эрасте Фандорине на своей странице в Facebook. Он отметил, что это новогодний подарок читателям.

«Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», - написал Акунин.

Выход последней книги о Фандорине запланирован на февраль 2018 г. – как раз к 20-летию публикации первого романа из этой серии. Акунин дописал последний роман еще в октябре. Но тогда писатель отметил, что впереди еще много работы: «редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника».

Выбор редактора
Политика
Новости

Южная Корея предложила Северной провести переговоры

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Южная Корея предложила Северной провести переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем откровенного обсуждения интересов с обеих сторон лицом к лицу с Северной Кореей, а также их участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане», - заявил министр по делам объединения Республики Корея Чо Мен Гюн. По его словам, правительство открыто для переговоров с Северной Кореей, независимо от времени, места и формы.

Первая встреча может пройти уже 9 января в приграничной деревне Пханмунджом. По словам Чо Мен Гюна, главной темой переговоров станет участие Северной Кореи в Олимпиаде-2018, однако возможно обсуждение и других тем, в том числе, ядерного разоружения Северной Кореи. Если переговоры состоятся, то это будет первым диалогом после встрече министров стран в декабре 2015 г., отмечает Reuters.

Южная Корея выступила с предложением провести переговоры после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении заявил, что рассматривает возможность участия КНДР в зимней Олимпиаде-2018. Кроме того, он отметил, что Северная Корея - это ядерная держава. «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что «ядерная кнопка» установлена на моем рабочем столе», — сказал он.

Выбор редактора
Экономика
Новости

В России с 1 января перестал существовать резервный фонд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

С 1 января в России резервный фонд перестал существовать из-за присоединения его к фонду национального благосостояния (ФНБ). Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 г. на базе стабилизационного фонда.

При резком снижении доходов госбюджета резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото