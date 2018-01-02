Политика

Новости

ЦИК отметил рекордное число желающих стать президентом

Центризбирком отмечает огромное число желающих стать президентом. Об этом рассказал «РИА Новости» член ЦИК Евгений Шевченко. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он. За последние годы впервые такое количество кандидатов, уточнил Шевченко.

По его словам, на конец декабря ЦИК уже получил 60 заявок начать предвыборную агитацию. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты уже открыли избирательные счета, отметил Шевченко.

ЦИК будет ждать документов от самовыдвиженцев для регистрации группы избирателей в их поддержку до 7 января, а от кандидатов, выдвинутых от партий, до 12 января, сказал Шевченко. По его словам, сколько будет зарегистрированных кандидатов - еще сложно сказать.

Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году