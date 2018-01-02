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В Совфеде прокомментировали марш в честь Бандеры в Киеве

Украина проведением националистических маршей соревнуется с Латвией, «уравнявшей в правах фашистов и освободителей». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ТАСС. По его словам, такие мероприятия ведут к саморазрушению страны.

Вчера больше тысячи человек приняли участие в шествии в Киеве по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Участники шествия с зажженными факелами следовали по центру украинской столицы – от памятника Шевченко до площади Независимости, сообщал «Интерфакс». Акция проходила мирно, уточняло агентство.

Подобные марши и митинги прошли более чем в 20 регионах Украины, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на украинское МВД.