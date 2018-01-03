ЦИК подаст на себя в суд

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в Верховный суд России для отмены собственного решения. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Речь идет о постановлении от 28 декабря 2017 г. о регистрации инициативной группы самовыдвиженца на должность президента России Александра Чухлебова. ЦИК обнаружил у него вид на жительство другой страны. Какой именно – в сообщении не уточняется.
У него может быть вид на жительство в Финляндии, сообщал вчера «Интерфакс» с заседания ЦИК. Сам Чухлебов принес нотариально заверенный документ, который свидетельствует об аннулировании у него вида на жительство в этой стране.
ЦИК зарегистрировал уже 64 претендента в кандидаты на пост российского президента. Выборы пройдут в марте 2018 г.
Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты
Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин, президент России
1/10
Комсомольская правда / PhotoXPress
Павел Грудинин, директор подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина»
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко»
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
4/10
Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального
Алексей Навальный, политик
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Ксения Собчак, телеведущая
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, лидер «Партии Роста»
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Президент США Дональд Трамп пообещал оказать народу Ирана поддержку. Об этом он написал в своем Twitter.
«Уважение тому, как иранский народ пытается избавиться от коррумпированных властей. Вы увидите большую поддержку со стороны Соединенных Штатов в нужное время!», - написал Трамп.
Ранее Трамп уже комментировал ситуацию в Иране. По его словам, у жителей Ирана мало еды, нет человеческих прав и большая инфляция. США наблюдают, добавил он.
Уже неделю в Иране продолжаются протесты из-за сложной экономической ситуации. В результате столкновений погибли как минимум 20 человек. Президент Ирана Хасан Роухани попросил жителей сохранять спокойствие. В свою очередь МИД России назвал недопустимым вмешательство в эту ситуацию. «Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - сообщало российское ведомство.
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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП, в результате которого погибли 10 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.
Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов, сообщили агентству.
Ранее на автодороге Ханты-Мансийск - Советский произошло ДТП. Погибли 10 человек, среди них четверо детей. По информации ТАСС, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Есть версия, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением, уточняет агентство. МЧС сообщило, что последствия аварии ликвидируют более 50 человек.
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Лидер Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале протесты в Иране. «Я не даю оценки иранским событиям. Но данная страна является нашим ближайшим соседом. И мы заинтересованы в мире и стабильности. А как этого достичь, решат иранские власти и население», - написал он.
В Иране уже несколько дней продолжаются протесты из-за сложной экономической ситуации. В ходе столкновений погибли как минимум 20 человек. Это крупнейшие акции протеста со времен президентских выборов в 2009 г.
При этом Кадыров упомянул США в связи с этими протестами: «они могли только мечтать». Лидер Чечни отметил, что американский президент Дональд Трамп призвал власти Ирана разблокировать митингующим доступ к Instagram и Telegram.
«Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», - написал Кадыров. Он добавил, что ряд американских и западных влиятельных СМИ назвали блокировку его аккаунтов «ничем не оправданной и выборочной».
Facebook (компании принадлежит и Instagram - прим. «Ведомостей») не имеет свободы действий, а является инструментом в руках властей США, считает Кадыров. «Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю свое мнение о действиях США в странах исламского мира», - добавил он.
В конце декабря аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались недоступны. «В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», - прокомментировал событие лидер Чечни. Позже представители Facebook подтвердили блокировку аккаунтов и сказали, что это произошло из-за санкций США. Ранее Кадыров попал в «список Магнитского».
10 цитат Рамзана Кадырова
А. Никольский / РИА новости
«В России есть один президент, а все остальные пехотинцы», — написал Кадыров в Instagram весной 2015 г. Клятвы в верности президенту приносятся главой Чечни регулярно, также регулярно Кадыров подчеркивает, что для него существует всего один авторитет — Владимир Путин, и его распоряжения он готов выполнять все до единого. «Мой идол — Владимир Путин. Я бы хотел, чтобы он оставался президентом до конца своей жизни. Я люблю его так сильно, как только мужчина может любить мужчину. Он — человек слова, он принес мир Чечне», — говорил Кадыров в интервью журналу Newsweek в 2010 г.
1/10
Musa Sadulayev / AP
«Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» — такую подпись разместил Кадыров в Instagram к видеоролику, в котором глава «Парнаса» Михаил Касьянов появляется в прицеле снайперской винтовки. Instagram удалил запись из соцсети. Видео нарушает требование уважать других членов сообщества Instagram, уточнил представитель Instagram «Ведомостям»
2/10
Musa Sadulayev / AP
«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения — будь москвич или ставропольчанин, — открыть огонь на поражение», — заявил Кадыров на совещании с местными силовиками в апреле 2015 г. (цитата по сайту kavpolit.ru, который цитировал показанное по ЧГТРК «Грозный» выступление). Нашумевшее заявление глава Чечни Рамзан Кадыров сделал в связи с гибелью в воскресенье в Грозном жителя республики Джамбулата Дадаева, застреленного при попытке задержания силовиками. Цитата вызвала огромный резонанс в обществе, а МВД выступило с резкой критикой, назвав такое заявление «недопустимым для руководителя Чеченской республики»
3/10
Reuters
«Надо будет уйти — уйду, умереть я тоже готов», — заявил Кадыров, комментируя критику в свой адрес после заявления об открытии огня на поражение силовиками из других регионов (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что попытки противопоставлять его Путину смешны, а в деле Дадаева разберется следствие
4/10
Musa Sadulayev / AP
В середине января Кадыров приравнял внесистемную оппозицию к «врагам народа». «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого», — заявил он журналистам в Грозном. Через несколько дней после заявления Кадырова в Чечне прошел митинг в поддержку главы республики и критикой «внесистемной оппозиции»
5/10
РИА Новости
«Сегодня я принял решение создать санкционный список и включить в него президента США Барака Обаму, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, председателя Европарламента Мартина Шульца», — написал Кадыров на своей странице в Instagram после расширения санкционного списка ЕС в июле 2014 г. (цитата по «РИА Новости»)
6/10
Misha Japaridze / AP
«Откровенная и бессовестная провокация США и Англии, которая преследовала цель сорвать ЧМ-2018 по футболу в России, с треском провалилась. В Лондоне до сих пор не стыдятся говорить, что Блаттер не продержится больше года, а чемпионат в России нужно бойкотировать. Зря напрягаетесь, господа! Вы можете сколько угодно заниматься трескотней, а Россия все равно примет и достойно проведет чемпионат», — написал Кадыров в Instagram в разгар прошлогоднего коррупционного скандала в FIFA — тогда широко обсуждалась вероятность отмены проведения чемпионата мира по футболу в России
7/10
РИА Новости
«Мы нация с глубокими корнями, славящаяся своим гостеприимством. Мне неловко, когда некоторые из нас меркантильные интересы ставят на передний план, я только за эти три дня вручил ключи от 18 квартир жителям нашей республики. Нам надо идти вперед вместе со всеми народами, прогрессировать, а не топтаться на месте!!!» — написал Кадыров в Instagram в феврале 2013 г., отвечая на критические комментарии после вручения актеру Жерару Депардье документов на пятикомнатную квартиру. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал российским губернаторам «аккуратнее дарить квартиры»
8/10
Саид Царнаев / РИА Новости
«Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги», — заявил Рамзан Кадыров в ответ на вопрос корреспондента Русской службы новостей в октябре 2011 г. об источниках финансирования республики. В то время Чечня отмечала День города, приурочив к этому времени открытие делового комплекса «Грозный-сити». Российским и иностранным журналистам показали и другие достопримечательности республики: завод по сборке «Лады» в Аргуне, восстановленную школу, строящийся комплекс «Аргун-сити», православный храм в Грозном, главную мечеть республики «Сердце Чечни». Вопросы об объемах инвестиций и стоимости содержания возводимых объектов остались тогда без ответа
9/10
Михаил Климентьев / ТАСС
«Поэтому я еще раз призываю, в первую очередь лидеров арабских и мусульманских стран, религиозных и общественных деятелей, найти в себе силы забыть все обиды и сиюминутные амбиции, сплотиться, стать единым кулаком, как того и требуют Коран и Сунна, встать единым фронтом против попыток США уничтожить мир ислама», — написал Кадыров в Instagram в декабре прошлого года. «Мы не зовем к войне ни с Америкой, ни с ее союзниками. Мы призываем поставить на место утративших чувство меры политиков, приносящих в жертву своим интересам целые страны и народы», — оговорился глава Чечни
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Политик Алексей Навальный обжаловал решение первой инстанции Верховного суда, который признал законным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил «Интерфаксу» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, заседание по жалобе может пройти еще до окончания праздников.
Ранее Верховный суд России признал законным решение ЦИК отказать Навальному в регистрации инициативной группы, которая выдвинула его в президенты. На это политик ответил, что «таких судей надо самих судить». «Мы не признаем выборы без конкуренции», - добавил Навальный.
25 декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Навального, потому что он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Других претензий к оппозиционеру не было.
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Представители Северной и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя южнокорейского министестерства воссоединения Кореи.
Разговор длился 20 минут. Стороны обсуждали технические детали будущего телефонного звонка, который может состояться чуть позже. Кроме того, Южная Корея предложила провести встречу в приграничной деревне Пханмунджон 9 января.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что рассматривает возможность участия Северной Кореи в Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. В свою очередь Южная Корея предложила провести переговоры.
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Российский вертолет потерпел крушение в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
При выполнении перелета на аэродром «Хама» из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24, говорится в сообщении ведомства. Оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром «Хмеймим», где ему оказали медицинскую помощь.
Это произошло еще 31 декабря, уточняет «Интерфакс».
Вертолет разбился в 15 км от аэродрома назначения, сообщает Минобороны. Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, подчеркивает ведомство. Ранее было известно как минимум о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии, напоминает «Интерфакс».
Путин приказал начать вывод российских военных из Сирии 11 декабря. В конце декабря Шойгу доложил Путину о полном выводе российских войск из этой страны. Однако там остались три батальона военной полиции, сотрудники центра примирения сторон, а также персонал российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Около 48 000 военнослужащих из России воевали в Сирии, из них более 14 000 получили госнаграды, отмечал ранее Шойгу.
Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
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Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
2/9
Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
3/9
Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
4/9
Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
5/9
Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
6/9
Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
7/9
Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
8/9
Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
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Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от энергосети для устранения неполадок. Об этом сообщает оператор украинских АЭС - компания «Энергоатом».
Причины нарушения устанавливаются, говорится в сообщении. На первом энергоблоке идет капитальный плановый ремонт, уточняется там же.
Радиационная обстановка на АЭС и в прилегающих регионах не изменилась, сообщает «Энергоатом». Она находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, уточняет компания.
Данная АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей на западе Украины. Всего у АЭС два энергоблока. В июле на станции произошла протечка парогенератора. Однако это никак не повлияло на радиационную обстановку, сообщал «Энергоатом».
Третий и четвертый энергоблоки станции должна была помогать достраивать Россия. Соглашение подписали еще в 2010 г. Но правительство Украины решило прекратить сотрудничество в 2015 г.
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter ответил на слова лидера КНДР Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» на его столе.
«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка всегда находится на его столе». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощней, чем его, и моя кнопка работает!» – написал Трамп.
Ранее северокорейский лидер во время новогоднего обращения к жителям Северной Кореи рассказал, что на его рабочем столе есть специальная «ядерная кнопка». «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что ядерная кнопка установлена на моем рабочем столе», – отметил он тогда. Ядерные силы КНДР будут отчасти сдерживать США в их желании начать войну с Северной Кореей, сказал Ким Чен Ын. Кроме того, он отметил, что страна достигла значительных успехов в развитии ракетной программы.
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Еще три претендента на пост президента России могут начать предвыборную агитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».
ЦИК зарегистрировал Эльвиру Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Станислава Полищука («Партия социальных реформ»), а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.
В настоящий момент уже 64 претендента заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 г., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий, напоминает «Интерфакс».
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко отметил огромное число желающих стать претендентами на пост российского президента. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он.
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Почти 80 музеев Москвы бесплатно работают в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы.
Бесплатный вход в 77 музеев будет со 2 по 7 января. В программе участвуют те музеи, которые находятся под управлением департамента культуры, уточняется в сообщении. Например, музей археологии, музей космонавтики, выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, мультимедийный комплекс актуальных искусств и др.
Некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Кроме того, отдельные экспозиции могут также остаться платными, уточняется в сообщении.
Афиша на праздники
«Bazelevs Distribution»
Новые «Елки», шестой фильм традиционной новогодней франшизы, оказались лучше всех предыдущих. Во-первых, они опять смешные (а новелла с Дмитрием Нагиевым очень смешная), а во-вторых, если предыдущие пять частей были попыткой бойкой комедии ситуаций, то в новых «Елках» во всей красе является комедия характеров
1/15
Студия ТРИТЭ
«Движение вверх» – картина, способная на два часа превратить в болельщиков даже ненавистников спорта. В центре сюжета – финальный матч по баскетболу на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене, где советская сборная выиграла у американской – а это считалось невозможным по определению, – забросив решающий мяч на последних трех секундах
2/15
Театр наций
Все праздники в Театре наций по уже сложившейся традиции идут «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона – первая российская постановка знаменитого режиссера, создающего на сцене завораживающие картины на любой сюжет. В хрестоматийных сказках Уилсон открывает такие миры, какие нам и не снились
3/15
WOW! HOW?
Для научной елки WOW! HOW? в Российской академии наук в нескольких залах заработает настоящая лаборатория, где ребята вместе с учеными поставят физические и химические эксперименты, увидят яркое научное шоу, поучаствуют в мастер-классах и сами проведут эксперименты. Спецэффекты для праздничного шоу разработали лауреаты фестиваля «Круг света», а опыты с электричеством придумали ребята из проекта TeslaFX, финалисты итальянского шоу талантов Tu Si Que Vales. 28–30 декабря и 3–6 января
4/15
Парк «Зарядье»
Для елки в «Зарядье» тоже выбрали научно-популярный формат. В лабораториях Заповедного посольства для детей проводят опыты с жидким азотом: им замораживают воздушные шары, поливают гостей, с его помощью создавали ароматы
5/15
Warner Bros. Ent.
С 2 по 7 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдет ретроспектива фильмов Кристофера Нолана. Ленты «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар» покажут на языке оригинала с субтитрами. Фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин
6/15
Евгений Разумный / Ведомости
До 14 января работают несколько крупных выставок. «Некто 1917» представляет работы, большинство из которых создано в год революции. К её столетнему юбилею Третьяковская галерея решила показать лучшие, важные и знаковые работы, созданные художниками России в катастрофический год гибели империи и двух революций
7/15
Максим Стулов / Ведомости
В Пушкинском музее до конца зимних каникул можно увидеть выставку «Густав Климт. Эгон Шиле». Рисунки из музея Альбертина (Вена) в Пушкинском музее – выставка двух самых известных австрийских художников рубежа XIX–XX вв. Много обнаженной натуры, нежной и прекрасной у Климта, изломанной и экспрессионистской у Шиле
8/15
«Мельница»
В мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта» злокозненный тринадцатый месяц Дурило, притворившись Дедом Морозом, обманул богатырей, похитил их жен – и все ради того, чтобы добыть спрятанную в египетской пирамиде чашу огня, благодаря которой на земле существует равновесие тепла и холода. Решающую роль в победе сил добра традиционно сыграл княжеский конь Юлий – едва ли не самый популярный персонаж мультфильмов про русских богатырей
9/15
Set-o-Мania
С 1 января в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Волна», «Фаренгейт», «Матрешка», «Бочка», «Казбек», «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по цене 1850 руб.
10/15
Евгений Разумный / Ведомости
Самое масштабное общегородское мероприятие - фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году проходит в Москве в пятый раз. Юбилейный фестиваль посвящен театру - на нескольких площадках в центре города европейские коллективы представляют свои лучшие сказочные постановки
11/15
Ярослав Чингаев для Ведомостей
На площадках «Путешествия в Рождество», на ВДНХ и на Красной площади все праздники работают самые крупные рождественские базары Москвы. Здесь продаются традиционные блюда и продукты разных стран и народов, новогодние сувениры и подарки
12/15
Максим Стулов / Ведомости
На Манежной площади все праздники устраивают световые шоу с мультимедийными проекциями, сценой для которого станет фасад здания Манежа. Посмотреть представления можно бесплатно каждый день с 20.00 до 22.00. Организаторы обещают демонстрировать Млечный путь, рождественский театр, резиденцию Деда Мороза и сказочных героев
13/15
Lucasfilm / Disney
«Звездные войны: Последние джедаи» — восьмая часть оригинальной франшизы, ее поставил и написал Райан Джонсон — режиссер комедии «Братья Блум», фантастики. Продюсеру Кэтлин Кеннеди все снятое Джонсоном так понравилось, что ему предложили снять еще три части «Звездных войн», действие в которых будет происходить в другой галактике и с новыми героями
14/15
Дамир Юсупов / Большой театр
В праздничном репертуаре Большого театра три постановки - балет «Щелкунчик» и оперы «История Кая и Герды» и «Иоланта»