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Собчак пожаловалась в прокуратуру на угрозы ее предвыборным штабам

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, подала жалобу в прокуратуру на организацию «Гражданский патруль». Об этом она написала в Instagram. «Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т. н. "Гражданского контроля" и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства», — написала она.

По ее словам, «Гражданский патруль» угрожает ее предвыборным штабам в регионах, рассылая их руководителям письма с предупреждениями о том, что они занимаются экстремистской деятельностью. В письмах говорится, что слова Собчак о международном статусе Крыма якобы влекут за собой юридические последствия. «На самом деле последствия возникнут у т. н. «Гражданского контроля» и его главы - некоего Р. В. Антонова», - добавила она. Собчак также пожаловалась на избиения сборщиков подписей.

В конце декабря Собчак была выдвинула кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». Руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев заявлял в декабре, что предвыборные штабы Собчак откроют в 50 российских регионах.

Собчак на съезде партии «Гражданская инициатива»