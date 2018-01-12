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Симоньян и Цискаридзе стали доверенными лицами Путина

Центризбирком в пятницу утвердил список доверенных лиц Владимира Путина, который в качестве самовыдвиженца будет участвовать в президентских выборах в марте, передает корреспондент «Ведомостей».

В списке сейчас 259 человек. В их числе - директор Большого театра Владимир Урин, хирург Лео Бокерия, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, народный артист России Владимир Винокур, певицы Полина Гагарина и Дина Гурцкая, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В списке также есть Андрей Соловей, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода. Путин приезжал на это предприятие 10 января, и тогда Соловей сам обратился к президенту с предложением назначить его доверенным лицом в Тверской области. Путин согласился.

Ранее один из сопредседателей избирательного штаба Путина, гендиректор Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, сообщил, что полный список доверенных лиц кандидата сформируют до конца января. «Собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор», - говорил он.

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