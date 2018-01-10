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Гендиректор «Тверьвагонзавода» станет доверенным лицом Путина

Генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Андрей Соловей станет доверенным лицом Владимира Путина, баллотирующегося на четвертый президентский срок. Во время встречи Путина с рабочими завода в среду Соловей сам обратился к президенту с предложением назначить его доверенным лицом в Тверской области. Путин согласился, предварительно уточнив у рабочих, нет ли у них возражений против кандидатуры Соловья.

Ранее Соловей сказал журналистам, что всегда поддерживал Путина. Будучи премьер-министром, Путин поддержал находившийся в упадке завод во время кризиса 2008 г.: правительство прокредитовало РЖД на 3 млрд руб., чтобы у компании появилась возможность закупить новые вагоны у Тверского завода, рассказал Соловей.

Кроме того, с начала 2016 г. власти решили обнулить НДС на железнодорожные перевозки - с условием, что высвободившиеся средства РЖД будет направлять на обновление парка, напомнил Путин. Президент отметил, что эта мера продлена до 2030 г., что гарантированно обеспечит заказами вагоностроительные предприятия.

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На предыдущих президентских выборах в 2012 г. у Путина было 499 доверенных лиц. В их числе были спортсмены Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Игорь Акинфеев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук, актер Михаил Боярский, исполнители Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, телеведущий Леонид Якубович, ресторатор Аркадий Новиков, модельер Валентин Юдашкин. Впоследствии несколько доверенных лиц Путина пошли на повышение. В частности, ректор МИСиС Дмитрий Ливанов стал министром образования, профессор МГИМО Владимир Мединский — министром культуры, а начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских — полпредом президента в Уральском федеральном округе.

В сентябре РБК со ссылкой на источники писал, что Кремль обратился к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами президента на выборах 2018 г. Один из собеседников рассказал, что в администрации попросили, чтобы это были новые лица - «не те люди, что в прошлый раз». «Просят находить медийных лиц и отбирать в том числе представителей молодежи», - отмечал другой собеседник издания.

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