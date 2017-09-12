СМИ сообщили о формировании списка доверенных лиц Путина на выборах 2018 года

Администрация президента начала предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 г. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердил собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

В регионы уже поступили фамилии людей, которые могли бы стать доверенными лицами. Один из собеседников уточнил, что предоставить фамилии потенциальных доверенных лиц попросили администрацию Сахалинской области. Пожелания от Кремля поступили в Тульскую, Курганскую и Ярославскую области, сказал еще один источник РБК, близкий к администрации президента.

Собеседник, близкий к руководству одного из регионов, рассказал, что конкретных критериев по подбору возможных доверенных лиц нет. Однако он добавил, что в Кремле попросили, чтобы это были не те люди, что в прошлый раз [на президентских выборах 2012 г.].

Составление списков доверенных лиц из 10–12 фамилий РБК подтвердил и источник, близкий к руководству Дагестана. «Просят находить медийных лиц и отбирать в том числе представителей молодежи», – сообщил о пожеланиях Кремля другой собеседник, близкий к администрации президента. Просили найти узнаваемых лидеров общественного мнения, не чиновников и не депутатов, рассказал собеседник в руководстве еще одного региона.

Количество тех, кого следует включить в списки, по информации источников, опрошенных РБК, варьируется от трех до 20 человек.