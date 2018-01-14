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Поисковик Google назвал Путина победителем выборов 2018 года

Поисковая система Google назвала президента России Владимира Путина победителем выборов 2018 г. При запросе в поисковике «президентские выборы - 2018» справа появляется справочная информация, в которой говорится, что победитель выборов – Владимир Путин.

В справочной информации есть ссылка на статью в «Википедии», однако в ней нет информации о победителе.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Уведомления о желании участвовать в президентской гонке в ЦИК подали 18 человек. В субботу председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательный бюллетень может быть удлинен из-за обилия кандидатов.