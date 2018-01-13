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Памфилова допустила удлинение бюллетеня на выборах из-за обилия кандидатов

Для публикации фамилий кандидатов в президенты России может потребоваться удлиненный бюллетень, так как участвовать в выборах в 2018 г. могут до 20 человек, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Представим гипотетически. Сейчас у нас собирают подписи 14 человек, еще двое фактически внесены в бюллетень. Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, - это 16», - сказала Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

С учетом того что в субботу еще придут представители нескольких партий, это число может увеличиться до 20, добавила Памфилова. Она отметила, что в КОИБах (комплексах обработки избирательных бюллетеней) предусмотрен длинный двойной лист, на случай если пройдут регистрацию в качестве кандидатов все, подавшие заявления.

Допущенные к сбору подписей кандидаты должны собрать и передать в ЦИК не менее 1,8 млн подписей. Но проверке подвергнутся только 60 000 подписей от каждого. Если процент брака превзойдет 5%-ный запас, то забракована будет сразу вся партия.