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ЦИК оценил возможное число иностранных наблюдателей на выборах президента

Член российского Центризбиркома Василий Лихачев (курирует в ЦИК вопросы международного взаимодействия) заявил, что общее число международных наблюдателей на президентских выборах в марте может составить около 1000 человек, передает РИА «Новости».

В свою очередь председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на выборы президента России в марте 2018 г. наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приглашены не будут, передает ТАСС.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем», - сказал он. Как пояснил Слуцкий, в сложившихся условиях, когда Россия уже третий год не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи, вопрос о наблюдателях сомнительно выносить даже на обсуждение.

При этом что касается приглашения наблюдателей от других международных организаций, например Парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ, МПА СНГ, то «эти списки пока еще» составляются, уточнил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Россия не планирует направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ, так как в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации. Об этом говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Согласно закону о выборах президента России, пригласить на выборы иностранных наблюдателей может действующий глава государства, Совет Федерации и Госдума, правительство или ЦИК после назначения дня голосования.

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