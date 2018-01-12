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ЦИК продемонстрировал электронную лупу для проверки подписей

Центризбирком России сегодня продемонстрировал журналистам оборудование, которое будет использоваться для проверки подписей.

Главное нововведение - специализированная электронная лупа, которая, как ожидается, облегчит труд экспертов. В ближайшее время Центризбиркому предстоит проверить до 840 000 подписей (это если собрать требуемое количество удастся всем 16 кандидатам, которые в данный момент получили разрешение это делать, еще две партии (КПСС и Народная партия) проводят свои съезды сегодня и до конца дня могут успеть передать документы в ЦИК: в пятницу завершается период выдвижения кандидатов).

В ближайшее время с новой системой проверки подписей познакомят и представителей кандидатов в президенты, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко - такое знание должно предостеречь их от попыток «нарисовать» необходимое количество автографов избирателей, уверен Шевченко.

В общей сложности 16 допущенных к сбору подписей кандидатов в президенты должны собрать и передать в ЦИК не менее 1,8 млн подписей. Но проверке подвергнутся только 60 000 подписей от каждого. Если процент брака превзойдет 5%-ный запас, который позволено сдавать кандидатам, то забракована будет сразу вся партия.

Предвыборный штаб Владимира Путина сегодня сообщил, что собрал уже на 100 000 больше необходимых по закону 300 000 подписей и останавливаться на этом не собирается.