В КПРФ сочли «полезным и аргументированным» высказывание Путина о теле Ленина
Заявление президента России Владимира Путина, сравнившего тело Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых, а коммунистическую идеологию с христианством, в КПРФ расценили положительно. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил журналистам, что эти слова «очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы» вокруг резонансной темы и «оценка этих тезисов может быть только положительной», передает «Интерфакс». Мельников напомнил, что «тезис о связи ценностей христианства и коммунизма» также «давно и основательно» развивает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
При этом Мельников уточнил, что «моральный кодекс строителя коммунизма» для коммунистов не может являться «примитивной выдержкой из Библии», поскольку кодекс нацелен на «строительство справедливого общества здесь и сейчас». Представитель КПРФ признал, что «коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике».
Сравнение Путиным коммунизма с христианством прозвучало в фильме «Валаам», который транслировался телеканале «Россия 1» 14 января. «Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите», - сказал Путин. Также он заметил, что «свобода, братство, равенство, справедливость – это все заложено в Священном писании».