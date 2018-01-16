Политика

Новости

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 апреля. «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 апреля 2018 г.», - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой.

Суд также до 19 апреля продлил срок содержания под стражей генеральному продюсеру «Седьмой студии» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, а также домашний арест экс-гендиректору АНО Юрию Итину.

Суд установил, что за указанный срок следствию необходимо ознакомить потерпевших и обвиняемых с материалами дела, составить обвинительное заключение и направить его на утверждение в прокуратуру для передачи в суд. Фигуранты и их адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, указав, что все следственные действия по делу завершены, а доказательства закреплены. Также на суде Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в оговоре в интересах следствия.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных основанной Серебренниковым «Седьмой студии» из бюджета на реализацию проекта «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК). Итоговая сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн руб. Министерством культуры, официально призванным потерпевшим, заявлен иск о возмещении вреда на указанную сумму.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство. Кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег, своей вины никто из фигурантов не признает.