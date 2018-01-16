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The Bell сообщил о возбуждении уголовного дела из-за фильма «Дождя» об Илье Трабере

Уголовное дело о клевете возбуждено после выхода на канале «Дождь» фильма о петербургском предпринимателе Илье Трабере, сообщил The Bell со ссылкой на источники. В первом эпизоде сериала «Питерские» «Дождь» назвал Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

Факт возбуждения дела подтвердила гендиректор канала Наталья Синдеева. По ее словам, следователи запрашивали учредительные документы «Дождя» и данные журналистов, работавших над фильмом, но никто из них показаний не давал. Синдеева отметила, что заявитель телеканалу неизвестен. О том, что дело возбуждено по обращению представителей Трабера, The Bell сообщил близкий к нему источник. Источник полагает, что если телеканал выпустит опровержение и принесет извинения, дела не будет.

В фильме «Дождь» назвал Трабера партнером Николая Шамалова (Bloomberg и Reuters называли его возможным зятем президента России) и владельца ННК, экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, оценив его состояние в $1,6 млрд.

В середине 1990-х гг. Трабер считался одним из самых влиятельных людей в морском порту Петербурга, входил в его совет директоров. Когда в 1997 г. образовалось ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт» (ОБИП), совет директоров ОБИПа возглавил Трабер и объединение стало управляющей компанией морского порта.