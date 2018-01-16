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Рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»‍

Депутаты Верховной рады во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса не признали самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями, передает NewsOne. За соответствующую поправку к законопроекту проголосовали 76 депутатов при необходимых 226 голосах, передает ТАСС.

Признать ЛНР и ДНР террористическими организациями ранее предложила парламентарий фракции Радикальной партии Оксана Корчинская.

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, в законопроект внесено уже более 700 правок, замечаний и предложений.

Голосование по законопроекту перенесено на 18 января, написал в Facebook депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время на исходе», — пояснил он.

В первом чтении законопроект был принят 6 октября 2017 г. Согласно ему территории ДНР и ЛНР признаются «оккупированными территориями», а Россия - страной-«оккупантом».