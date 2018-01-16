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МИД России осудил убийство сербского политика в Косове

Министерство иностранных дел России прокомментировало убийство руководителя гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Российский МИД осудил данное преступление, говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. «С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика О. Ивановича – одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово», - говорится в сообщении. Российский МИД выразил соболезнования близким и родным убитого.

Как отметили в российском ведомстве, сведение политических счетов подобными методами приводит к увеличению атмосферы террора, рецидивам межэтнического конфликта в регионе. «Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование происшедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание», - говорится в комментарии.

В свою очередь официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила об осуждении альянсом нападения на Ивановича. «НАТО призывает все стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряженность и позволить судебным властям провести полноценное расследование», — сказала она.

Ивановича убили 16 января в Косовска-Митровице. В связи с происшедшим сербский президент Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. После заседания Вучич выступил с официальным обращением к гражданам. Убийство Ивановича он назвал терактом.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей найти и осудить убийц.