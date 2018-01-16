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Правительство разрешило не раскрывать транзакции с попавшими под санкции лицами

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал два постановления, ограничивающих объем раскрываемой российскими компаниями информации для снижения рисков, возникающих при совершении сделок с юрлицами, попавшими под санкции, передает «Интерфакс».

Согласно подписанному постановлению №10 от обязанности раскрывать информацию о крупных сделках освобождаются АО и ООО.

При этом не раскрывать информацию или ограниченно раскрывать ее о совершенной сделке также имеют право юрлица, связанные с выполнением гособоронзаказа, реализацией военно-технического сотрудничества.

Постановление № 5 позволяет компаниям, находящимся под санкциями, не раскрывать сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и других субъектов экономической деятельности. Речь, в частности, идет о сведениях о выдаче независимой гарантии, о ее существенных условиях, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и других. Непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр без их размещения в интернете.