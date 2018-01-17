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Южная и Северная Корея пройдут на Олимпиаде-2018 под одним флагом

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане Южная и Северная Корея пройдут под одним флагом. Об этом договорились представители двух стран на переговорах, сообщает Reuters.

Южная и Северная Корея также сформируют объединенную женскую сборную по хоккею с шайбой. Как передает BBC, тренер Южной Кореи выразил озабоченность перспективами объединенной хоккейной команды. По его мнению, такое решение может повлиять на шансы его страны выиграть медаль.

Олимпиада пройдет с 9 по 27 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Всего на Олимпиаду Северная Корея отправит 550 человек, в том числе 230 болельщиков и 30 тхэквондистов. Делегация приедет в Сеул 25 января.

Ранее в новогоднем телеобращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что рассматривает возможность участия страны в Олимпиаде-2018. При этом он отметил, что Северная Корея - «ядерная держава». После этого Южная Корея предложила провести переговоры. Общение между странами об Олимпиаде сопровождались сообщениями Пхеньяна о ядерных программах, отмечает BBC.

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