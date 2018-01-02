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Южная Корея предложила Северной провести переговоры

Южная Корея предложила Северной провести переговоры на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем откровенного обсуждения интересов с обеих сторон лицом к лицу с Северной Кореей, а также их участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане», - заявил министр по делам объединения Республики Корея Чо Мен Гюн. По его словам, правительство открыто для переговоров с Северной Кореей, независимо от времени, места и формы.

Первая встреча может пройти уже 9 января в приграничной деревне Пханмунджом. По словам Чо Мен Гюна, главной темой переговоров станет участие Северной Кореи в Олимпиаде-2018, однако возможно обсуждение и других тем, в том числе, ядерного разоружения Северной Кореи. Если переговоры состоятся, то это будет первым диалогом после встрече министров стран в декабре 2015 г., отмечает Reuters.

Южная Корея выступила с предложением провести переговоры после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем телевизионном обращении заявил, что рассматривает возможность участия КНДР в зимней Олимпиаде-2018. Кроме того, он отметил, что Северная Корея - это ядерная держава. «Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что «ядерная кнопка» установлена на моем рабочем столе», — сказал он.