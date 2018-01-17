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Экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» шизофрению

Стационарная психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр параноидную шизофрению, передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Сергея Бадамшина.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Борис Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», - пояснил он. У Грица выявлены характерные для шизофрении расстройства - бредовые идеи, мания преследования. В момент совершения преступления он не осознавал характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», - говорится в экспертизе.

23 октября на радиоведущую, находившуюся на рабочем месте, напал вооруженный ножом мужчина. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. Во время следственных действий он утверждал, что Фельгенгауэр «изводила» его при помощи телепатии. После нападения Фельгенгауэр госпитализировали с ножевыми ранениями. Из больницы ее выписали 2 ноября.

Следственный комитет России связывал покушение на убийство журналистки с психическим состоянием Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - заявляли в СКР.

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