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Навальный обжаловал недопуск к выборам в президиуме Верховного суда

Алексей Навальный направил в президиум Верховного суда жалобу на отказ обязать Центризбирком зарегистрировать инициативную группу по его выдвижению кандидатом в президенты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представляющего интересы оппозиционера юриста Ивана Жданова.

«Мы подали надзорную жалобу, в которой просим президиум Верховного суда отменить решения нижестоящих судебных инстанций», - сказал Жданов.

В Верховном суде сообщили, что жалоба зарегистрирована, однако пока не назначена к рассмотрению.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом в президенты на основании непогашенной судимости оппозиционера по делу «Кировлеса».

30 декабря Верховный суд отклонил иск Навального о признании решения ЦИК незаконным, 6 января решение было подтверждено апелляционной инстанцией.

Навальный также обратился в Конституционный суд России, намереваясь оспорить положения федерального закона о президентских выборах как не соответствующие Конституции страны.

Представители оппозиционера сообщали, что будут добиваться отмены решения о недопуске Навального к выборам вплоть до Европейского суда по правам человека.