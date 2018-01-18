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Экипировщик команды России опубликовал эскизы нейтральной олимпийской формы

Официальный экипировщик сборной России – компания Zasport опубликовала эскизы нейтральной формы, в которой российские атлеты поедут на Олимпиаду в Пхенчхане. В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), цветовые сочетания формы не образуют триколор - синий цвет вообще исключен из оформления.

«Основные цвета коллекции – серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации – флаг, герб», – говорится в сообщении. Экипировка атлетов пройдет с 22 января до 7 февраля.

МОК одобрил дизайн парадной формы российских олимпийцев еще до нового года, но повседневная форма пока не демонстрировалась. По словам основателя и главного дизайнера Zasport Анастасии Задориной, крой и дизайн моделей не менялся, но был убран триколор, герб России и добавлен обязательный знак OAR. Часть коллекции переделана, часть – отшита заново, говорила Задорина.

Ранее МОК запретил российским спортсменам использовать в экипировке национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это связано с тем, что российских олимпийцев допустили до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. В соревнованиях смогут участвовать только отдельные спортсмены из России под нейтральным флагом. Решение об участии россиян будет приниматься индивидуально специальной комиссией. Их будут представлять как олимпийских атлетов из России. В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.

Компания Zasport еще до решения МОК подготовила комплект формы для Олимпиады-2018, но он был выполнен в цветах государственного флага и не подходил для участия спортсменов в нейтральном статусе.

Zasport показала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев