ЦИК предупредил о появлении фальшивых приглашений на «выборы Путина»

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Федор Бондарчук оправдал перенос «Паддингтона-2» в письме Медведеву

Продюсер и кинорежиссер Федор Бондарчук написал открытое обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по поводу переноса проката фильма «Приключения Паддингтона – 2». Обращение опубликовала «Российская газета».

Режиссер «решительно поддерживает» решение Министерства культуры о переносе проката, одновременно обвиняя прокатчиков в защите собственных интересов под прикрытием защиты интересов зрителей. «Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег, - заявил Бондарчук. - А Министерство культуры - защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность».

По мнению Бондарчука, именно «раздвижка релизов» - выбор лучших дат под премьеры отечественных фильмов - помогла фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей». «Стоит отметить, что и сами фильмы - отличные», - говорится в обращении. Но в США эти фильмы бы не пошли, констатирует он. «И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат», - сказано в обращении.

Под обращением подписался в том числе генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов. Как раз сегодня Министерство культуры передумало переносить на февраль прокат фильма студии 20th Century Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Как сообщил «Ведомостям» представитель российского офиса студии, компания получила в Минкультуры прокатное удостоверение на этот фильм со стартом проката 25 января.

Другой подписавшийся под письмом продюсер - Дмитрий Рудковский, Art Pictures Studio - прямо заинтересован в ситуации. Его фильмы «Сэлфи» и «Лед» выходят в прокат в первой половине февраля. Если бы Минкульт все-таки не согласился выпустить фильм от 20th Century Fox в конце января, то в феврале картины этих российских продюсеров внезапно получили бы сильного голливудского конкурента.

Под обращением в «Российской газете» стоит также подпись генерального продюсера компании «Кинослово» Петра Анурова. Однако Ануров сообщил в Facebook , что не подписывал этого обращения и никому его подписывать не поручал.