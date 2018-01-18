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Из избирательного фонда Путина начали возвращать ненужные пожертвования

Предвыборному штабу кандидата в президенты России Владимира Путина приходится возвращать поступающие на счет избирательного фонда пожертвования граждан. «Избирательный фонд Владимира Путина уже полностью сформирован, и в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены возвращать поступающие от людей деньги обратно», - пояснила уполномоченный по финансовым вопросам кандидата Наталья Орлова, передает «Интерфакс».

На 15 января в фонд поступили денежные средства от более чем 1000 россиян. Как уточнила Орлова, граждане переводят различные суммы пожертвований, но в основном сумма перевода составляет от 500 до 2000 руб. По ее словам, переводят и более крупные суммы - шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 000 руб.

Избирательный штаб благодарит всех, кто уже перевел деньги. «Рассматриваем активность россиян в этом вопросе прежде всего как проявление поддержки его выдвижения кандидатом в президенты», - добавила Орлова.

На 15 января из фонда кандидата было израсходовано более 40 млн руб. В основном средства пошли на изготовление и размещение наружной рекламы, финансовое обеспечение сбора подписей, оплату аренды и обеспечение деятельности центрального штаба, общественной приемной, а также штабов 85 российских регионов.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина