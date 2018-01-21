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Кремль сообщил о непубличных встречах Путина и Порошенко

Контакты президентов России и Украины имеют место, но о них не всегда сообщается публично, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем», - сказал Песков.

По словам Пескова, »это обычная практика». «Когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается», - отметил пресс-секретарь.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко пока не прокомментировала заявление Пескова. Впервые Путин и Порошенко встретились в июне 2014 г. в Нормандии. Последняя личная встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины состоялась в октябре 2016 г. на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Сообщалось, что президенты не нашли общего языка.