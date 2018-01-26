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Суд назначил Саакашвили домашний арест в ночное время

Апелляционный суд Киева избрал для бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток, передает телеканал «112 Украина».

Таким образом, суд признал незаконным решение Печерского районного суда Киева, который 11 декабря не избрал меру пресечения в отношении политика. Жалоба Генпрокуратуры Украины удовлетворена частично.

«Применить в отношении Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток, а именно с 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск) следующего дня», — зачитал решение судья Олег Присяжнюк.

Помимо этого Саакашвили обязали по первому требованию являться к следователю и не уезжать из Киева без разрешения прокурора, передает «Апостроф».

«Позор! Это не суд! Это прямой призыв, чтобы ограничить мою политическую деятельность», - сказал Саакашвили после заседания суда, добавив, что он продолжит акции за отстранение и смену власти мирным путем.

Саакашвили обвиняют по ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Следствие считает, что политик договорился с беглым олигархом Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

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