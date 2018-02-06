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Российские спортсмены оспорили в CAS отказ МОКа пригласить их на Игры-2018

Специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) открыл процесс по заявлениям 32 российских спортсменов в деле против Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте суда. О подаче российскими спортсменами апелляций заявил на 132-й сессии МОКа глава CAS Джон Коутс, передает AP.

В иске оспаривается решение МОКа об отказе российским спортсменам в приглашении на участие в зимних Олимпийских играх 2018 г. Среди заявителей – шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, трое хоккеистов КХЛ – Сергей Плотников, Антон Белов и Валерий Ничушкин, лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

CAS 1 февраля отменил запрет на участие в Олимпиаде 28 россиян. Тогда же Олимпийский комитет России попросил МОК не позднее 2 февраля направить оправданным россиянам приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В понедельник, 5 февраля, МОК отказал в приглашении на Игры в Пхенчхане 15 россиянам, оправданным CAS по делу об употреблении допинга. Специальная комиссия, рассмотрев кандидатуру каждого спортсмена, пришла к выводу, что решение CAS не сняло с них подозрений в употреблении допинга и не предоставило достаточно доказательств их чистоты.