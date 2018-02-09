Путин обещал перестроить график ради «глубоких разговоров» с бизнесом
Президент Владимир Путин заключил, что недостаточно часто проводит «содержательные» встречи с представителями крупного бизнеса. «Вижу, что содержательных встреч маловато. Надо будет это исправить», — заявил Путин, реагируя на критическое выступление предпринимателя Владимира Лисина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу. Лисин в присутствии баллотирующегося на четвертый президентский срок Путина рассказал о законодательных новшествах последнего времени, осложняющих работу и препятствующих привлечению инвестиций в промышленность.
Многие проблемы, о которых сказал Лисин, легко решаются, отметил Путин. «Постараюсь так организовать работу, чтобы мы почаще встречались не для ритуальных, а для содержательных, глубоких бесед», — пообещал он.