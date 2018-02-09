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Трамп подписал закон о бюджете

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что подписал закон, позволяющий продлить финансирование правительства США.

«Только что подписал закон. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военных и дали им все, и даже больше. Впервые за долгое время. Еще это означает - больше рабочих мест!» - написал президент.

В следующем твите Трамп призвал избрать больше республиканцев в конгресс в ходе промежуточных выборов 2018 г. «Без большего числа республиканцев в конгрессе нам пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которые мы не хотим, чтобы, наконец, спустя долгие годы истощения позаботиться о наших военных. К сожалению, для того чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 г.», - написал Трамп.

Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект о финансировании правительства, который позволит возобновить работу госучреждений, перед этим законопроект одобрил сенат.

Накануне истек крайний срок принятия этого законопроекта, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране. В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

Соглашение предусматривает увеличение бюджетных расходов на $300 млрд в течение следующих двух лет, из которых Пентагон получит дополнительно более $160 млрд - $80 млрд в текущем фингоду (по 30 сентября) и $85 млрд в следующем. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, на чем настаивали демократы. Сенаторы договорились о снятии ограничений на уровень госдолга до марта 2019 г.