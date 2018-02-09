Политика

Новости

Во Франции суд продлил арест Павленскому на четыре месяца

Во Франции суд оставил российского художника Петра Павленского под арестом еще на четыре месяца, передает RFI со ссылкой на его адвоката Доминика Бейретер-Минкова. Защита собирается обжаловать решение суда.

После решения суда Павленский объявил сухую голодовку в знак протеста против проведения судебного заседания в закрытом режиме. В суде объяснили закрытый режим слушаний недостаточной вместимостью помещений.

В свою очередь Шалыгина рассказала «Новой газете», что за все четыре месяца, что Павленский сидит в тюрьме, его еще ни разу не допросил следователь.

Полиция задержала Павленского и Оксану Шалыгину в ночь на 16 октября 2017 г., после поджога отделения французского центробанка на площади Бастилии в Париже.