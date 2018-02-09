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Чайка приедет в Дагестан и представит нового прокурора республики 10 февраля

Генпрокурор России Юрий Чайка в субботу, 10 февраля, приедет в Дагестан, где проведет встречу с врио главы республики Владимиром Васильевым и представит нового прокурора, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы и правительства Дагестана.

8 февраля в Дагестан с рабочим визитом прибыл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание, заслушал доклады о ходе расследования взятых на контроль уголовных дел, а также встретился с Васильевым.

Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняются в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ, сумма ущерба составляет около 95 млн руб.