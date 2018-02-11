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«Ростех» допустил возможность продажи С-400 США

«Ростех» может продать США российские зенитные ракетные комплексы С-400, если Вашингтон изъявит такое желание, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете The Washington Post. «С-400 – не система для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят», – сказал Чемезов.

Журналист издания спросил, какова стратегическая цель поставки систем С-400 Турции, которая является членом НАТО. «Проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности», – ответил Чемезов. Он отметил, что многие государства хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 был подписан в сентябре 2017 г. Стоимость сделки составила более $2 млрд.

С-400 «Триумф» – зенитно-ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Максимальная дальность поражения – 400 км. Максимальная высота поражения – 27 км. Заказчики – Россия, Китай, Турция.

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